Что нужно делать, чтобы хорошо выглядеть каждый день

Соблюдать режим и правильно питаться

Чтобы сохранить здоровье, необходимо правильно питаться, соблюдать диету, не покупать продукты, в которых много консервантов, заменителей и красителей. Важно следить за режимом дня: ложиться спать до полуночи и не ужинать позже, чем за два часа до отхода ко сну.

Благодаря питанию и режиму организм сможет восстановиться после трудного рабочего дня, восполнить потраченную энергию. Важно заниматься спортом — регулярные пробежки или прогулки перед сном помогут чувствовать себя бодрее.

Пить витамины и минеральные вещества

К сожалению, человеческий организм не способен накапливать витамины и минералы впрок, чтобы потом их расходовать, когда понадобится. Каким бы здоровым ни было питание, невозможно получить из еды весь необходимый комплекс полезных веществ. Дефицит витаминов особенно чувствуется зимой и ранней весной, когда в рационе мало свежих овощей и фруктов, а те, что есть, уже не могут дать ничего, кроме вкуса.

Если вы тяжело просыпаетесь утром, быстро устаете и раздражаетесь, часто хотите спать и болеете, вполне возможно, что организму не хватает полезных веществ.

Есть витамины и вещества, которые необходимы нам каждый день, а есть те, что помогают быстрее восстановиться после напряженного дня, тяжелой болезни, стресса, активных занятий спортом. Они поддерживают сердце, улучшают обмен веществ, укрепляют иммунитет. Их принимают после рождения ребенка или получения травмы.

Тем, кто активно занимается спортом, важно восполнять магний и витамины группы B. Нужно добавить в питание орехи, бобовые, печень, бананы, красное мясо.

Тем, кто решил сбросить вес, обязательно понадобится кальций. Он продается в любой аптеке, а еще кальция много в молочных продуктах и твороге.

Если вы простудились, необходимо принимать витамин C. Можно купить быстрорастворимые таблетки или есть больше киви, цитрусовых, сладкого перца и квашеной капусты.

Поклонникам веганской диеты нужно помнить, что в растительной пище все же недостаточно железа. Поможет комплексный препарат с витамином B12 и железом. Необходимо включить в диету больше гречки, бобовых, сухофруктов, а также зерновой хлеб.

Защищать кожу от солнца

Кожа — первая линия обороны организма человека от перепадов температуры, влажности, механических и химических повреждений и других негативных воздействий. Если не заботиться о коже и не беречь ее от мороза, яркого солнца, сильного ветра, она потеряет упругость, появятся ранние морщины.

Рекомендую не увлекаться длительными солнечными ваннами. Если летом не избежать долгих прогулок под солнцем, важно позаботиться об увлажнении и пользоваться специальным солнцезащитным кремом.

Выбирайте кремы с солнцезащитным фактором SPF 30 и выше — они уберегут от солнца и немного замедлят старение кожи. Такой крем наносят последним во время ежедневного ухода за кожей — так он выполнит свою задачу. Если у вас есть крем от солнца с высоким фильтром защиты, увлажняющее средство для кожи уже не понадобится.

Использовать косметику

Специалисты рекомендуют начинать пользоваться различными масками, скрабами, патчами после 25 лет. Проще поддерживать здоровье кожи, чем бороться с уже заметными возрастными изменениями, когда ухудшается выработка коллагена и эластина — веществ, которые отвечают за влажность и упругость кожи. Популярными стали срединные и глубокие пилинги, которые способны полностью обновлять кожу.

Сегодня косметологи предлагают специальные средства, которые замедляют старение кожи и улучшают ее состояние

Так как лицо, шея и руки всегда на виду, многие средства наносят именно на эти участки кожи. Сегодня разработаны дневные и ночные кремы для лица, для кожи вокруг глаз, маски, сыворотки, эмульсии, эссенции, бальзамы и масла, специальные вещества для снятия макияжа. Хорошо себя зарекомендовали подтягивающие сыворотки с золотом и витамином E, кремы с минералами Мертвого моря, маски с коллагеном, гели с гиалуроновой кислотой.

Делать массаж лица и шеи

Хорошее омолаживающее действие обеспечивает регулярный массаж. Его делают легкими круговыми движениями после нанесения питательного крема или во время принятия душа. Это лучший способ добиться упругости и свежести кожи, улучшить кровоснабжение, потренировать шейные мышцы.

Записаться на курс аппаратной косметологии

Свежесть и упругость также обеспечивают процедуры аппаратной косметологии: SMAS-лифтинг и термолифтинг. Проводят их в условиях медицинского учреждения и после консультации с врачом.

SMAS-лифтинг — это современная безоперационная подтяжка тканей лица. Ее делают при помощи сфокусированного ультразвука. Плюсы: заменяет пластическую операцию, нет восстановительного периода, эффект сохраняется несколько лет.

Термолифтинг помогает при борьбе с морщинами, целлюлитом, снижением упругости кожи. Процедура основана на Radio Frequency технологиях, когда с помощью высокочастотного электрического поля прогревается дерма и подкожная жировая клетчатка. Популярны в последнее время и лазерные процедуры.

Для борьбы с возрастными изменениями и другими проблемами кожного покрова используют ботокс. Он помогает при повышенном потоотделении, блокирует на время нервные импульсы в мышцах и тканях кожи, не дает образоваться новым морщинам. Однако с глубокими морщинами ботокс, к сожалению, справиться не сможет. Инъекции ботокса желательно делать до 60 лет.

Что нужно делать, чтобы выглядеть молодо

1. Соблюдать диету и режим дня, заниматься спортом.

2.Регулярно принимать комплекс витаминов и минералов в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и образом жизни.

3.Заботиться о коже: защищать ее от солнечного ультрафиолета, сильного ветра, мороза и высыхания.

4.Только после консультации с врачом соглашаться на радикальные методы воздействия на кожу: ботокс, аппаратная косметология.

5.Регулярно пользоваться омолаживающей косметикой.

По материалам market.yandex.b.