Что необходимо знать при выезде на работу за границу?

Наиболее безопасным способом выезда на работу за границу является выезд при содействии лицензиатов, т.е. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь.

Список лицензиатов размещен на сайте МВД Республики Беларусь mvd.gov.by (Гражданство и миграция → Трудовая миграция).

При заключении трудового договора (контракта) внимательно изучите и оговорите условия контракта, касающиеся характера и места оплачиваемой работы, срока действия контракта, страны трудоустройства, условий труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения контракта и др.

Вы обязательно должны иметь рабочую визу государства трудоустройства, выданную его дипломатическим представительством или консульским учреждением.

Необходимо иметь с собой копии всех документов на случай потери оригиналов, страховку от несчастных случаев и болезни, определенную сумму денежных средств.

Настоятельно рекомендуемо выезда из Республики Беларусь уведомить подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства или месту пребывания о выезде за пределы Республики Беларусь для трудоустройства, в случае заключения трудового договора в Республике Беларусь до выезда в государство трудоустройства – представить копию трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем, в подразделение по гражданству и миграции, сообщить в подразделение по гражданству и миграции о сроке выезда, иностранном нанимателе, условиях труда и проживания, включая порядок оплаты труда и социального обеспечения.

Вы можете бесплатно получить информацию:

• в управлении по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома(UGIM_UVD_Mogilev@mvd.gov.by, тел. 80222-295-805) – о положениях законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции, о порядке выезда из Республики Беларусь;

• в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь (www.mfa.gov.by, тел. +375 17 222 26 61 ) – о местонахождении и номерах телефонов дипломатических представительств или консульских учреждений Республики Беларусь в государстве трудоустройства (при их наличии), о международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов трудящихся-эмигрантов;

• в дипломатических представительствах государства трудоустройства уточнить условия въезда и требования при трудоустройстве;

Во время пребывания за границей:

станьте на временный консульский учет в консульстве Республики Беларусь;

ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт;

периодически поддерживайте связь со своими родственниками и друзьями, незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий Вашего пребывания;

в случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в посольство или консульство Республики Беларусь, или в полицию той страны, где Вы находитесь.

Телефон «горячей линии» по безопасному выезду на работу за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:+375-17-218-52-64 (с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00). Адрес электронной почты Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь для обращений dcm@mia.by

Сергей Шумский

Заместитель начальника УГИМ

УВД Могилевского облисполкома