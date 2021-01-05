Что наблюдать на небе в январе: трудноуловимый Меркурий, убегающий Марс и глубокий космос

Январь начинается с полнолуния, которое помешает наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Зато потом наступит отличное время для охоты за объектами глубокого космоса, а в конце месяца можно попробовать увидеть невооруженным взглядом или в окуляр телескопа самую сложную для наблюдений планету — Меркурий.

Самое начало января — не лучшее время для астрономических наблюдений: полнолуние было 30 декабря, а значит, практически полная и очень яркая Луна помешает любоваться и метеорами потока Квадрантиды, и туманностями. Но уже 6 января ночное светило вступит в фазу третьей четверти, а это значит, что в начале ночи уже можно совершать вылазки на охоту за объектами глубокого космоса — тем более, что это еще период новогодних каникул, и найти время для бессонной ночи можно будет легко.

Безусловно, один из главных пунктов программы таких наблюдений — Большая туманность Ориона. В этих облаках газа и пыли образуются новые звезды, и мы рассказывали о том, какие детали туманности астрономы наблюдали при помощи сети радиотелескопов ALMA. Но и для любителей астрономии этот объект представляет интерес — как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии. Найти ее на небе легко — нужно ориентироваться на «меч», который висит на поясе из трех ярких звезд в созвездии Ориона.

Пояс Ориона также помогает найти ярчайшую звезду всего неба — Сириус. В четырех градусах к югу от него можно наблюдать рассеянное звездное скопление М 41 или Малый Улей. На достаточно темном небе его можно увидеть невооруженным глазом как округлое туманное пятнышко. М 41 содержит около 100 звезд и по форме напоминает рассеянное скопление М 44 Ясли (Улей) в созвездии Рака — тоже достаточно интересный объект для наблюдений.

Меркурий: ловить после захода Солнца

Меркурий, самую близкую к Солнцу планету, сложно наблюдать именно из-за этой близости — она не уходит далеко от дневного светила, и поэтому зачастую теряется в его лучах. К 20-м числам января Меркурий достигнет внешней точки своей орбиты, если смотреть на нее с Земли, что означает, что его можно будет наблюдать над западным горизонтом по вечерам. К тому же он будет в это время ярче звезд — как минимум, в пять раз ярче, чем наблюдающаяся в этом же направлении звезда Фомальгаут.

Искать Меркурий необходимо примерно через 40 минут после захода Солнца в западном направлении. При хороших атмосферных условиях его можно будет увидеть невооруженным глазом. В оптические приборы, например, в любительский телескоп, планета будет выглядеть как полудиск, а к концу января — как серп.

Последняя возможность наблюдать Марс

Если вы не успели полюбоваться Марсом в 2020 году, в самом начале 2021 года у вас остается последняя возможность наблюдать его в том виде, когда он еще представляет интерес. Дело в том, что красная планета в своем движении по орбите вокруг Солнца продолжает удаляться от Земли. Если в начале января Марс будет на расстоянии 134 миллиона километров от нас, то к концу — уже на 177 миллионах километров. Это значит, что видимый размер его диска уменьшится, и к концу января Марс сравняется в размерах с Меркурием — диски планет будут иметь видимый размер около 8 секунд дуги. А ведь совсем недавно, в октябре 2020 года, во время противостояния, Марс был большим — 22 секунды дуги — и ярким, некоторое время даже превосходил по яркости Юпитер.

Наблюдать Марс можно после захода Солнца над юго-восточным горизонтом, на юге и юго-западе в середине ночи. Красная планета перемещается на фоне звезд созвездий Рыб и Овна. А 19, 20 и 21 января Марс будет рядом с Луной. Кстати, там и Уран неподалеку — отличный вызов для наблюдений в телескоп и астрофотографии.