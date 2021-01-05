0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Наука

Что наблюдать на небе в январе: трудноуловимый Меркурий, убегающий Марс и глубокий космос

nplus1.ru 90 0

Что наблюдать на небе в январе: трудноуловимый Меркурий, убегающий Марс и глубокий космос

Январь начинается с полнолуния, которое помешает наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Зато потом наступит отличное время для охоты за объектами глубокого космоса, а в конце месяца можно попробовать увидеть невооруженным взглядом или в окуляр телескопа самую сложную для наблюдений планету — Меркурий.

Самое начало января — не лучшее время для астрономических наблюдений: полнолуние было 30 декабря, а значит, практически полная и очень яркая Луна помешает любоваться и метеорами потока Квадрантиды, и туманностями. Но уже 6 января ночное светило вступит в фазу третьей четверти, а это значит, что в начале ночи уже можно совершать вылазки на охоту за объектами глубокого космоса — тем более, что это еще период новогодних каникул, и найти время для бессонной ночи можно будет легко.

 

Большая туманность Ориона выглядит как довольно яркое туманное пятно ниже пояса из трех ярких звезд

 

Безусловно, один из главных пунктов программы таких наблюдений — Большая туманность Ориона. В этих облаках газа и пыли образуются новые звезды, и мы рассказывали о том, какие детали туманности астрономы наблюдали при помощи сети радиотелескопов ALMA. Но и для любителей астрономии этот объект представляет интерес — как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии. Найти ее на небе легко — нужно ориентироваться на «меч», который висит на поясе из трех ярких звезд в созвездии Ориона.

 

Схема поиска звезды Сириус и скопления М41 относительно пояса Ориона

 

Пояс Ориона также помогает найти ярчайшую звезду всего неба — Сириус. В четырех градусах к югу от него можно наблюдать рассеянное звездное скопление М 41 или Малый Улей. На достаточно темном небе его можно увидеть невооруженным глазом как округлое туманное пятнышко. М 41 содержит около 100 звезд и по форме напоминает рассеянное скопление М 44 Ясли (Улей) в созвездии Рака — тоже достаточно интересный объект для наблюдений.

 

Меркурий: ловить после захода Солнца

Западный горизонт в конце января через час после захода Солнца

 

Меркурий, самую близкую к Солнцу планету, сложно наблюдать именно из-за этой близости — она не уходит далеко от дневного светила, и поэтому зачастую теряется в его лучах. К 20-м числам января Меркурий достигнет внешней точки своей орбиты, если смотреть на нее с Земли, что означает, что его можно будет наблюдать над западным горизонтом по вечерам. К тому же он будет в это время ярче звезд — как минимум, в пять раз ярче, чем наблюдающаяся в этом же направлении звезда Фомальгаут.

Искать Меркурий необходимо примерно через 40 минут после захода Солнца в западном направлении. При хороших атмосферных условиях его можно будет увидеть невооруженным глазом. В оптические приборы, например, в любительский телескоп, планета будет выглядеть как полудиск, а к концу января — как серп.

Последняя возможность наблюдать Марс

Если вы не успели полюбоваться Марсом в 2020 году, в самом начале 2021 года у вас остается последняя возможность наблюдать его в том виде, когда он еще представляет интерес. Дело в том, что красная планета в своем движении по орбите вокруг Солнца продолжает удаляться от Земли. Если в начале января Марс будет на расстоянии 134 миллиона километров от нас, то к концу — уже на 177 миллионах километров. Это значит, что видимый размер его диска уменьшится, и к концу января Марс сравняется в размерах с Меркурием — диски планет будут иметь видимый размер около 8 секунд дуги. А ведь совсем недавно, в октябре 2020 года, во время противостояния, Марс был большим — 22 секунды дуги — и ярким, некоторое время даже превосходил по яркости Юпитер.

 

Южный горизонт в начале ночи 19, 20 и 21 января

 

Наблюдать Марс можно после захода Солнца над юго-восточным горизонтом, на юге и юго-западе в середине ночи. Красная планета перемещается на фоне звезд созвездий Рыб и Овна. А 19, 20 и 21 января Марс будет рядом с Луной. Кстати, там и Уран неподалеку — отличный вызов для наблюдений в телескоп и астрофотографии.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿