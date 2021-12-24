Что думают бобруйчане об изменениях в Основном законе

Илья Комаров, юрист:

– Со временем любой документ, име­ющий юридическую силу и оказывающий такое огромное влияние на целое государство, неизбежно должен был модернизироваться, измениться, дополниться новыми пунктами и утратить неработающие или плохо работающие. Это неправильно, когда Конституция существует в перво­зданном виде, игнорируя время и течение мнений. Вот и наш главный государственный документ дошел до той точки, когда должен измениться в угоду белорусам, сохранению суверенитета, стабильности. Беларусь – президентское государство, и 26 лет истории показывают, что только такая форма правления максимально эффективна в рамках небольшого государства рядом с недружественным Западом. Я искренне рад, что совсем скоро случится такое важное событие, и уверен, что народ, ознакомившись с новой Конституцией, проголосует за порядок, а не анархию.

Ольга Нелюбова, пенсионерка:

– Я видела времена тяжелые. В 1990-е, когда перебивались с хлеба на воду, жила и когда, как в народе говорят, «с жиру бесились» и всего хватало. Все познается в сравнении: мои родные в войну краюшку хлеба неделю ели, а я сегодня умудряюсь с пенсии на поездки по миру и на санаторий откладывать. Поэтому я найду время и обязательно проголосую за новую Конституцию. Уверена: наш Президент за 26 лет не раз показал, что он на стороне народа, вот и в этот раз он тоже не подведет и сделает Основной закон сильнее, устойчивее к влиянию извне, лояльнее к белорусам.

Наша страна – это место, рай в котором должны строить мы своими руками. Детей я растила как патриотов, потому что люблю свою страну и уверена, что она тоже любит меня.

Сергей Анюховский, член совета Республики Национального собрания Рес­публики Беларусь:

– Вся страна ждет, когда опубликуют полностью проработанный и готовый к референдуму проект Конституции Респуб­лики Беларусь, но уже сегодня уверен, что все правки и новшества в нем направлены только и исключительно на благо белорусов, а основная цель – защитить нас от угроз извне и сохранить стабильность.

Уверен, Глава государства должен по-прежнему оставаться гарантом верных решений в любой важной для страны сфере, а Парламент – сохранить законодательные полномочия и служить во благо народу.

Этот год для белорусского общества был непростым и где-то даже переломным в сознании многих из нас, но самый главный вывод, что мы вынесли, – жизнь в мирной стране превыше всего, а если и должны быть перемены, то поступательные, прописанные в Основном законе и согласованные с народом на всебелорусском референдуме. Каждый здравомыслящий гражданин, любящий свою страну, не позволит сломать и уничтожить то, что строилось почти три десятилетия. Я уверен в наших гражданах – вместе мы справимся с любыми проблемами и в нужный момент примем единственно верное решение.