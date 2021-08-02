Что делать, если вспыхнуло масло на сковороде? Рассказывают бобруйские спасатели

Продолжается сезон отпусков, закаток и экспериментов с летними блюдами. Хозяйкам непросто приходится с готовкой в душной квартире, особенно когда под руками еще любопытные поварята, которым только дай волю помочь маме у плиты.

Многие сталкивались с такой ситуацией, когда оставленное без присмотра масло может в одночасье вспыхнуть и здорово напугать. Когда масло нагревается, оно сначала начинает кипеть, потом дымиться, а затем происходит возгорание. Большинство растительных масел начинают дымиться при температуре 232°C, в то время как животные жиры (такие, как сало или гусиный жир) начинают дымиться при температуре 191°C.

ПОМНИТЕ!!!

Горящее масло нельзя тушить водой!!! Масло легче воды и в ней не растворяется. Вода сразу уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно испаряться, от чего масло начнет брызгать во все стороны, распространяя огонь по кухне.

А чем можно тушить?

Если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать – выключить плиту. Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло кожу рук. Затем накройте сковороду или кастрюлю крышкой. Также можно накрыть горящую посуду железным противнем.

Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет. Поэтому небольшой масляный пожар можно засыпать еще и содой, манной крупой, гречкой и даже стиральным порошком.

А вот мукой не стоит – она взрывоопасна!

Чтобы применить все вышеизложенные знания на практике вам не пришлось, соблюдайте три несложных меры предосторожности:

1. Не оставляйте ничего на плите без присмотра.

2. Пользуйтесь кастрюлей с толстыми стенками и крышкой.

3. Для раннего обнаружения пожара установите дома дымовые пожарные извещатели.

Если пламя распространяется по кухне, то немедленно выведите всех из дома и набирайте 112. Берегите себя и свое жилище!!!