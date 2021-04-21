Что делать, если на вас нападает собака?

Содержание собак в квартирах и частных домах не редкость. Зачастую эти питомцы становятся почти членами семьи. Однако, собака – это все-таки хищное животное с врожденными природными инстинктами. И она может напасть, причем не только на случайного прохожего, но даже на своего хозяина. Стоит отметить, что без причины собаки не нападут. И чаще всего причиной агрессивного поведения собаки становится сам человек!

Например, дети для животных, которые с ними дело еще не имели, непредсказуемы. И, растерявшись, не зная чего ждать, собаки могут покусать ребенка. А так же спровоцировать собаку на нападение может детских страх, который они воспринимают как слабость. Подростки в поисках острых ощущений иной раз намеренно провоцируют собаку, злят ее. Если это случается на ее территории, то, защищая себя и свое пространство, собака с высокой степенью вероятности нападет. На взрослого человека собака может накинуться, если тот бросит ей вызов (например, будет долго смотреть в глаза) или пересечет охраняемую собакой территорию. Нередко домашние питомцы нападают на своих хозяев в тот момент, когда их оторвали от приема пищи.

Собаки часто атакуют бегунов, велосипедистов, роллеров и скейтбордистов, потому что любят гоняться за всем, что быстро движется от них в противоположную сторону. Иногда агрессивное поведение воспитывается у собаки самим хозяином – неправильная дрессировка, избиение животного способны нанести его нервной системе непоправимый вред.

Бродячие собаки могут напасть с целью добыть пищу. Если вы несете продукты в пакете, то вполне можете привлечь животное. Еще одной причиной нападения собаки является неприятный запах алкоголя от человека и его не вполне адекватное, в связи с этим, поведение.

Новый выпуск проекта МЧС «Энциклопедии безопасности» расскажет и наглядно покажет, как не спровоцировать собаку на нападение, и что делать, если животное все-таки напало.