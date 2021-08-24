Что делать, если купили товар с истекшим сроком годности?

В редакцию обратилась бобруйчанка Алина, которая приобрела на большую сумму просроченную и непригодную к употреблению продукцию в одном из магазинов города. Денежные средства ей вернули. Однако бобруйчанка хочет упредить подобные ситуации в будущем и спрашивает: как действовать в такой ситуации, чтобы были приняты меры в отношении нарушителей?

Вопрос мы адресовали главному врачу Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрию Лайтеру:

– В случае наличия факта реализации товара с истекшим сроком годности нужно обратиться в городской исполнительный комитет, администрацию района либо в Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии с заявлением, которое должно соответствовать требованиям Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь. Заявление физического лица об административном правонарушении может быть устным или письменным. Анонимное заявление не может служить поводом к началу административного процесса.

Справочно. При обращении в надзорные органы с претензией на качество пищевых продуктов необходимо указать: наименование и адрес торгового объекта, где приобретен товар, дату покупки, изготовителя, наименование товара, сорт, массу нетто или объем в потребительской таре, дату изготовления и упаковывания и другие отличительные признаки товара. Товар, приобретенный и находящийся на хранении у потребителя (вне зависимости от продолжительности срока хранения), как правило, исследованию (проверке качества, экспертизе) не подлежит.

Письменное обращение можно направить посредством почтовой либо электронной связи. Или заполнить соответствующую форму на сайте учреждения в рубрике «Электронные обращения». Такое обращение подлежит рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», в течение пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее месяца. Специалисты учреждения проведут обследование торгового объекта по изложенным в обращении фактам. Информация, содержащаяся в обращении, может быть также использована для назначения надзорных мероприятий в отношении данного торгового объекта. По итогам рассмотрения обращения заявителю будет направлен ответ в установленный законодательством срок.

Одновременно информируем, что права потребителя и продажа продовольственных товаров регулируются Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года No90-З «О защите прав потребителей».

Согласно части 1 статьи 43 этого Закона, с целью защиты прав покупателей местные исполнительные и распорядительные органы обязаны при выявлении случаев реализации товаров с истекшими сроками годности и (или) хранения направлять предписания изготовителям (продавцам, поставщикам, представителям) о приостановлении производства и (или) реализации потребителям таких товаров либо о прекращении реализации потребителям таких товаров до устранения допущенных нарушений.