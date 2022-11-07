Чтить историю и строить будущее. В Бобруйске отпраздновали День Октябрьской революции

В праздничный день 7 ноября сотни бобруйчан пришли на площадь Ленина почтить многолетнюю традицию. Представители Коммунистической партии Беларуси, трудовые коллективы и общественность города возложили цветы к подножию памятника вождю мирового пролетариата.

Старшее поколение, без сомнений, хорошо помнит масштабные демонстрации и атмосферу этого праздника в советские времена. Им есть, с чем сравнить, и сегодня они с уверенностью отмечают, что нынешнее торжество в городе на Березине вобрало в себя лучшие черты прошлого: сплоченность, единство и ставку на трудовых людей. Это то, что и сейчас актуально, несмотря на большой исторический промежуток.

У памятника вождю Октябрьской революции собрались сегодня не только те, кто родился в Советском Союзе и для кого смысл этого праздника с детства близок сердцу и понятен разуму, но и те, кто только начинают постигать его истинное значение.

Вот десятилетний Максим Оверченко, например, пришел на праздник с родителями. Он и до этого года посещал митинги 7 ноября за компанию с бабушкой и дедушкой, но этот раз стал для мальчика особенным.

– В этом году перед праздником мы решили побеседовать с сыном уже как с взрослым, ведь 10 лет – возраст сознательный, – рассказывает мама Валентина. – Мы поведали сыну историю праздника, рассказали, почему революция Октябрьская, а празднуется в ноябре, но главное – донесли то огромное влияние, которое оказало это историческое событие вековой давности на судьбу Беларуси и ее народа.

Теперь уже и сам Максим пусть наивно и по-детски, но со знанием дела рассказывает друзьям, которые тоже пришли на торжество с родителями, о том, как Октябрьская революция дала старт позитивным переменам и толчок к построению нового справедливого общества, основанного на равенстве каждого.