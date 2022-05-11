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Член Национальной комиссии по правам ребенка проведет выездной прием

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Член Национальной комиссии по правам ребенка первый заместитель Министра спорта и туризма Дурнов Вячеслав Викторович 24 мая  с 12.00 до 13.00 в Бобруйском городском исполнительном комитете проведет выездной прием несовершеннолетних, их законных представителей и иных граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей.

Предварительная запись по телефону 68-00-29 с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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