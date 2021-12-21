Число жертв тайфуна «Рай» на Филиппинах возросло до 375

Число погибших в результате тайфуна "Рай", который обрушился на Филиппины на прошлой неделе, увеличилось до 375 человек, еще 56 числятся пропавшими без вести. Такие данные приведены в обнародованном сегодня отчете национальной полиции Филиппин.

В нем отмечается, что в результате 15-го и самого разрушительного в этом году тайфуна на Филиппинах погибли жители Центральных Висайских островов и региона Карага на северо-востоке острова Минданао.

В провинции Бохоль, одном из наиболее пострадавших от тайфуна "Рай" регионов в центральной части Филиппин, по состоянию на 20 декабря зарегистрировали 94 погибших, еще по меньшей мере 18 человек пропали без вести. В провинции начались серьезные перебои с электроэнергией на очистительных заводах, что привело к нехватке питьевой воды. Об этом сообщил губернатор провинции Артур Яп.

Сообщается, что около миллиона жителей страны пострадали в результате тайфуна, 442 424 человека были эвакуированы. По предварительной оценке ведомства, ущерб сельскому хозяйству составляет $2,4 млн, а инфраструктуре - $4,5 млн.

16 декабря днем тайфун "Рай" обрушился на остров Сиаргао к востоку от острова Минданао на юге Филиппин. Тайфун бушевал в стране в течение трех дней, вызывая наводнения и оползни. Он привел к разрушениям в центральных и южных регионах Филиппин, включая отдельные районы самого крупного филиппинского острова Лусон.

"Мы все еще занимаемся оценкой ущерба, но он огромен. Тайфун сровнял с землей целые населенные пункты, оставил без электричества, воды и еды", - сказал министр обороны Дельфин Лорензана. По его словам, правительство в настоящее время решает проблему нехватки продовольствия и воды, а также оказывает медицинскую помощь пострадавшим.

"Я дал указание вооруженным силам задействовать все доступные средства, включая корабли, лодки, авиацию и грузовики, чтобы доставить экстренную помощь в пострадавшие районы и при необходимости разместить там войска", - подчеркнул Д. Лорензана.-0-

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