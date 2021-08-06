Число заявок на участие в “Большом разговоре с Президентом” приблизилось к тысяче

На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило около 1 тыс. заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".

"Итак, прием заявок на "Большой разговор" закрыт. Число желающих стать участником встречи приблизилось к тысяче, из них организаторам сегодня предстоит выбрать около трехсот", - отметили авторы.

Как сообщалось, "Большой разговор с Президентом" пройдет 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Мероприятие состоится во Дворце Независимости, начало в 11.00. Транслироваться встреча будет в прямом эфире.