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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тыс.

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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тыс.

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. Они привели к масштабным разрушениям и бедствиям. Более 430 тыс. человек были эвакуированы.

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