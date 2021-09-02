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Четырех человек, заблудившихся в лесах Могилевской области, искали спасатели 1 сентября

mogilevnews 87 0

Четырех человек, заблудившихся в лесах Могилевской области, искали спасатели 1 сентября

За сутки спасатели нашли четырех людей, заблудившихся в лесах Могилевской области.

По информации МЧС, около 14.40 спасателям Кировского РОЧС позвонила женщина и сообщила, что она с супругом заблудилась в лесу вблизи д. Скачок. Для поисков пенсионеров были задействованы спасатели и милиция. В 15.13 потерявшихся обнаружили.

Также днем в лесу вблизи д. Заличинка Кличевского района заблудились две пенсионерки 1950 и 1951 г.р., жительницы Могилева. В 17.50 их обнаружили спасатели.

В медицинской помощи никто из заблудившихся не нуждался.

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