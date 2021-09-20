Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. "Во-первых, мы ее анонсировали. Согласно течению эпидпроцесса, эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем. К сожалению, почти на самых высоких цифрах, которые были и ранее зафиксированы", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, "проблема заключается в том, что эти высокие цифры повторяются изо дня в день, в том числе по показателю госпитализаций". При этом Дмитрий Пиневич заверил, что "какой-либо чрезвычайщины в этом нет", однако ситуация требует всемерного напряжения сил системы здравоохранения, тех ресурсов, которые планировались и задействованы согласно планам Минздрава.

В связи с этим министр обратил внимание, что с очередной волной COVID-19 удастся справиться прежде всего вакцинацией. "Я посмотрел тяжелых пациентов - в реанимациях вакцинированных пациентов нет. Когда беседую с пациентами в отделении, задаю вполне резонный вопрос: почему не вакцинировались? Извечное "авось", которое звучало сегодня почти от всех пациентов, меня если не удручает, то по крайней мере подталкивает к тому, что мы чрезмерно должны актуализировать вопрос осознанного прихода на вакцинацию", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он подчеркнул: вакцинировавшись, человек защищает не только себя, а если он более-менее молодого возраста - не столько себя, а окружающих: своих родителей, бабушек и дедушек. "Ты вносишь вклад в победу над этой пандемией", - добавил министр.

"Пользуясь случаем, еще раз всех призываю сделать свой осознанный выбор в пользу вакцинации. Вакцины много, вакцины разные. Мы ждем вас в пунктах вакцинации, чтобы не встречаться с вами в этой или другой больнице", - сказал он.

Министр здравоохранения сегодня посещает 10-ю клиническую больницу Минска, которая накопила серьезный опыт работы с COVID-19. "Здесь я посмотрел прежде всего то, что поменялось с момента моего предыдущего визита. Увеличилось количество кислородных точек, мы развернули достаточно большое количество блоков интенсивной терапии - это один из очень хороших элементов в лечении пациентов средней и тяжелой степени тяжести. Я думаю, этот элемент работы останется и в постковидную эру", - отметил он.

Кроме того, министр интересовался, есть ли какие-либо перебои с поставками медикаментов, расходных материалов, а также поблагодарил сотрудников за работу.