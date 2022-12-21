Четыре бобруйчанки награждены орденом Матери. Указ подписал Президент

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №432 о награждении орденом Матери, сообщает Bobrlife со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности.

Среди них четыре бобруйчанки: Алена Николаевна Киричко – экономист по работе управления организации и работы и заработной платы ОАО «Белшина»; Кристина Викторовна Лазаренко – домохозяйка; Татьяна Владимировна Цукренко – оператор персональных электронно-вычислительных машин ЧТУП «Кописервис плюс»; Мирослава Николаевна Ульяшина – преподаватель УО «Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского».

Всего награды удостоены 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Подготовил Виктор Чабан, фото автора. Изображение носит иллюстративный характер.