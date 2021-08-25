Чемпионат внутренних войск по служебному многоборью кинологов проходит в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД.

Участие в соревнованиях вместе со своими питомцами принимают около 70 кинологов со всей страны. Среди них - представители воинских частей, Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси, департаментов охраны и исполнения наказаний МВД, Кинологического центра внутренних войск.

"В основе чемпионата заложен не только соревновательный момент, но и возможность обменяться опытом, узнать о новых методах дрессировки, закрепить со своими питомцами уже приобретенные навыки, - отметили в областном управлении Департамента охраны МВД. - Соревнования завершатся 27 августа награждением победителей и показательным выступлением чемпионов".

Программа чемпионата состоит из нескольких этапов. Участники будут демонстрировать общий курс дрессировки и выполнение команд своими подопечными. Так, собакам предстоит пройти полосу препятствий, взять след, задержать условного нарушителя, найти человека или предмет по запаху. Для собак-саперов предусмотрена отдельная программа: четвероногие спортсмены покажут умение находить взрывчатку в транспорте, помещении и на местности.