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Чемпионат по бегу в ползунках прошел в яслях-саду № 84

mogilevnews 58 0

Чемпионат по бегу в ползунках прошел в яслях-саду № 84

Чемпионат по бегу в ползунках прошёл в рамках Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» в яслях-саду № 84 Бобруйска.

Как сообщили в МЧС, маленькие участники вместе с родителями соревновались в номинациях: «Самый быстрый», «Самый весёлый», «Самый находчивый» и «Самый сильный».

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