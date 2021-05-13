Чемпионат по бегу в ползунках прошел в яслях-саду № 84
mogilevnews 58 0
Чемпионат по бегу в ползунках прошёл в рамках Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» в яслях-саду № 84 Бобруйска.
Как сообщили в МЧС, маленькие участники вместе с родителями соревновались в номинациях: «Самый быстрый», «Самый весёлый», «Самый находчивый» и «Самый сильный».
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