Чемпионат БФСО «Динамо» по мини-футболу прошел в Бобруйске

Чемпионат городской организационной структуры БФСО «Динамо» по мини-футболу прошел в Бобруйске. Как сообщили в областном управлении Департамента охраны МВД, в соревнованиях принимали участие 8 команд.

- В первые два дня соревнований определились по две сильнейшие команды в двух группах. Так в группе «А» первое и второе места заняли команды Бобруйского ГРОЧС и УВД Бобруйского горисполкома, соответственно. В группе «Б» лидером оказалась команда Бобруйского ОДО, второе место заняла команда Воспитательной колонии №2. Данные команды и боролись за право обладания кубком. В финале встретились команды Бобруйского ГРОЧС и Бобруйского отдела Департамента охраны. Команда сотрудников охраны стала серебряным призером, - рассказали в ведомстве.

Победителей и призёров наградили начальник Бобруйского ГРОЧС полковник внутренней службы Андрей Бабин и заместитель председателя совета Бобруйской ГОС БФСО «Динамо» майор милиции Сергей Лыбзиков.