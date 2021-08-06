Чемпион Мира по пауэрлифтингу Алексей Шейкин: “Искренне рад и горжусь, что такие спортсмены прославляют наш родной город”
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Многократный чемпион Европы и Мира по пауэрлифтингу Алексей Шейкин присоединяется к поздравлениям белорусских спортсменов с завоеванием Олимпийских наград. Видеопоздравление опубликовано телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
«Хочу поздравить Ванессу Колодинскую с олимпийской бронзой. Искренне рад и горжусь, что такие сильные спортсмены прославляют наш родной город», — сказал Алексей Шейкин.
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