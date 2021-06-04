­­­­­­­Чем потушить пожар?

­Владение элементарными знаниями при возникновении чрезвычайных ситуаций зачастую становится для человека единственным путем к спасению. Правильные действия в таком случае играют первоочередную роль: именно от них порой зависит сохранение жизни и здоровья. И медлить здесь нельзя – решения принимаются в считанные ми­нут­ы. ­

Несомненно, ликвидация масштабного пожара – это дело профессионалов, а вот с небольшим возгоранием на начальной стадии можно справиться самостоятельно. Но для того, чтобы Ваши попытки в борьбе с огнем увенчались успехом, необход­имо четко понимать не только, как туш­ить, но и чем. ­

Наверняка, первое, что приходит в голову – вода. Поспорить тут нево­зможно, так как это действительно наиболее распространенное и универсальное средство. Объясняется это тем, что вода, попадая на огонь, испаряется, тем самым, охлаждая горящий предмет. В свою очередь неиспарившаяся часть «изолирует» его от кислорода, поступающего с воздухом, и ограничивает дальнейшее развитие пламени.

Однако здесь есть несколько серьезных «НО».

Во-первых, воду ни в коем случае нельзя применять для тушения электропроводки или бытовых приборов, находящихся под напряжением.

Во-вторых, есть вещества, которые по удельному весу легче воды, в результате чего они просто всплывают на поверхность и продолжают гореть. Относятся к ним: нефть, бензин, керосин, мазут, ацетон, краска, м­асло и другие легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ). Кроме того, площадь пожара еще и увеличится, так как вода будет растекаться.

И, в-третьих, с некоторыми веществами вода вступает в химическую реакцию. Например, при взаимодействии с калием, натрием или кальцием мгновенно воспламеняется кислород; с карбидом – выделяется взрывоопасный газ, а с негашеной известью – значительно повышается температура.

Таким образом, когда вода не помощник, на выручку приходят песок или земля. Тушат ими, как правило, небольшие очаги горения, в том числе электрооборудование и горючие жидкости. Поглощая тепло, эти средства пожаротушения охлаждают и затрудняют доступ воздуха. В квартире "добыть землю" можно из цветочного горшка. Кстати, о ЛВЖ. Когда воспламеняются они, песок (землю) разложить лучше по внешней кромке горящей зоны, окружая ее и препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем слой нужно насыпать на поверхность, чтобы он впитал вещество.

Следующий доступный вариант – кошма (кусок войлока) или же другие плотные ткани, тяжелые шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой. Этот метод достаточно эффективен, потому что перекрывает доступ кислороду и не дает пламени разыграться, но также только на малых территориях. И помните: никакой синтетики! Такие ткани легко плавятся и разлагаются под действием огня. К тому же, они выделяют токсичные газы и способны к внезапной вспышке.

И, наконец, самое прак­тичное и надежное средство – огнетушитель. Согласно законодательству, в наличии они должны быть на предприятиях, в офисах, общественных зданиях и транспорте, однако, как говорится «на всякий пожарный» рекомендуется иметь его и дома. И не забывать, что такой прибор нельзя хранить вблизи отопительных приборов, нагретых поверхностей и агрегатов, а также избегать воздействия на них прямых солнечных лучей.

Пользоваться современным огнетушителем несложно. Нужно взять его в руки, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить огнетушащее вещество в сторону возгорания.

Чаще всего используются углекислотные и порошковые виды. И те, и другие справляются с любыми материалами, предметами и веществами, наряду с которыми и «знаменитые» ЛВЖ, и электроустановки под напряжением. Вот только при работе с углекислотным огнетушителем НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не беритесь голой рукой за раструб, так как он имеет очень низкую температуру!

Тушение пожара собственными силами – это всегда определенный риск, поэтому в любой ситуации помните, что жизнь дороже! Не переоценивайте свои возможности, и если с возгоранием не удалось справиться в короткое время, не тратьте силы – дальнейшее сопротивление не только бесполезно, но и смертельно опасно! Быстро уходите, вызывайте спасателей по телефону «101» и ждите их там, где Вам уже ничего не угрожает.

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