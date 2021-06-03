Чем граждане могут заниматься без регистрации в качестве ИП?

Налоговым кодексом предусмотрен достаточно большой перечень видов деятельности, которые могут осуществляться физическими лицами самостоятельно без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Условием осуществления ими этой деятельности является уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Для того, чтобы заняться такими видами деятельности физическому лицу необходимо не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления в календарном месяце деятельности, подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме (если физическое лицо не состоит на учете и не имеет учетного номера плательщика (УНП), ему необходимо также подать в налоговый орган заявление о постановке на учет).

Под днем начала осуществления деятельности в календарном месяце понимается дата, указанная физическим лицом в уведомлении для такого календарного месяца, а при отсутствии такой даты - 1-е число такого календарного месяца.

На основании представленного физическим лицом уведомления налоговым органом исчисляется единый налог, который уплачивается физическим лицом в бюджет также не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности.

Единый налог уплачивается гражданами по ставкам, установленным в населенном пункте, в котором они осуществляют деятельность.

Ставки единого налога при осуществлении физическими лицами

деятельности в г. Бобруйске

№ п/п Виды деятельности Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей 1 реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) 37 2 реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) 58 3 реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции 28 4 видеосъемка событий 94 5 деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой 89 6 деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность 63 7 деятельность по письменному и устному переводу 63 8 деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения 89 9 кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора 22 10 музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий 89 11 нанесение аквагрима 60 12 настройка, ремонт музыкальных инструментов 46 13 оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота 17 14 парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру 62 15 предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста 17 16 предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) 87 17 производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви 50 18 работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий 91 19 разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере 91 20 распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 13 21 ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели 55 22 ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем 45 23 ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий 53 24 репетиторство 32 25 сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей 50 26 стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги 22 27 упаковка товаров, предоставленных потребителем 35 28 услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных 17 29 уход за взрослыми и детьми 22 30 фотосъемка, изготовление фотографий 81 31 чистка и уборка жилых помещений 58 32 штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов 109

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие и временно проживающие в Республике Беларусь, вправе осуществлять на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах не более 5 дней в календарном месяце реализацию произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства по специальным разрешениям. При осуществлении указанной разовой реализации (не более 5 дней в календарном месяце) товаров в г. Бобруйске ставка единого налога для них составляет 135 белорусских рублей за месяц.

При этом при такой разовой реализации товаров или при реализации товаров, указанных в пунктах 1-3 таблицы, менее 15 дней в календарном месяце на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах единый налог исчисляется с применением коэффициента 0,5.

Кроме того, для физических лиц в некоторых случаях предусмотрены льготы по единому налогу в виде снижения ставки:

на 20% для плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста, или лиц, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста; плательщиков-инвалидов; плательщиков-родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; плательщиков - родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

на 100 % - для родителей (усыновителей), являющихся инвалидами I и II группы и воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование в дневной форме получения образования.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску.