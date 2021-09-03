Человек дела. Светлана Прыемко о своем жизненном пути и возвращении в родное образование

Общаясь с этим человеком, складывается впечатление жизни по четкому графику, так все конкретно, по полочкам. Каждый этап отделен от другого и кратко и ясно охарактеризован. Становится понятно: Светлана Прыемко – человек дела, не привыкший тратить время впустую, потому и лишними словами не бросается. Да и забот у нее всегда хватает и как у руководителя, и как у депутата.

Выбор профессии

Родилась Светлана Николаевна в семье военнослужащего и учителя русского языка и литературы в Германии, где тогда нес службу отец. Довелось поездить по гарнизонам. Пятый класс девочка окончила в Средней Азии, в шестой пошла в 21-ю бобруйскую школу. Как практически каждый советский школьник, увлекалась всем на свете, особенно любила спорт: играла в волейбол и баскетбол, долгое время тренировалась в беге с барьерами на длинные дистанции. Увы, в силу обстоятельств спортивной карьеры не получилось. Светлана решила последовать примеру мамы и старшей сестры (которая работает в 1-й гимназии учителем русского языка и литературы) и связать жизнь с педагогикой.

В 1988 году поступила в областном центре в педагогическое училище. Окончив его с красным и дипломом, получила специальность воспитателя детского сада. За высшим образованием направилась в Могилевский государственный университет имени Кулешова, где выбрала специальность «Педагогика и психология дошкольников».

Начало трудового пути

Первым местом работы стал детский сад No63 завода Ленина. Около трех лет Светлана Николаевна воспитывала ребятишек в этом дошкольном учреждении. Потом год работала психологом в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1997-м возглавила дошкольное учреждение «Ясли-сад No80», что в микрорайоне Тепличный комбинат. Это круглосуточное заведение санаторного типа, где дети находились с понедельника по пятницу. Здесь были группы для часто болеющих простудными заболеваниями, посещали сад и ребята, страдающие детским церебральным параличом. Этим учреждением Прыемко руководила восемь лет. Сад был на передовых позициях, нередко занимал по итогам работы первые места среди дошкольных учреждений.

Центр

В 2006 году заместитель главы администрации Первомайского района предложил Светлане Николаевне попробовать себя на новом поприще и стать директором территориального Центра социального обслуживания населения. Работе здесь Прыемко посвятила 14 лет. Самым важным и интересным в этом жизненном периоде она считает работу с людьми и возможность оказывать помощь (моральную в том числе) тем, кто в ней действительно нуждается. Вообще сейчас немало категорий населения, которым необходима дополнительная поддержка. Это и пожилые одиноко проживающие люди, и инвалиды, и сироты, и многодетные семьи... Словом, любому нуждающемуся, кто попросит о помощи, ее с радостью и готовностью окажут в Центре, который успешно функционирует и продолжает заботиться о жителях района.

Под руководством Светланы Николаевны учреждение расширялось: были созданы отделения дневного пребывания для молодых инвалидов и граждан пожилого возраста. Капитальный ремонт с элементами модернизации сделали в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Условия здесь хорошие, коллектив трудится грамотный, отзывчивый, можно сказать, душевный и заинтересованный в результатах.

Всегда Центр получал и получает положительные отзывы тех, для кого он успешно работает, а еще призовые места среди подобных учреждений области по итогам работы. А его директора неоднократно отмечали в городе, области и республике дипломами, почетными грамотами и благодарностями.

Во время работы в ТЦСОНе Светлана Николаевна была избрана от Могилевской области членом Республиканского методического совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь. Этот совет обсуждает и принимает решения по нормативным документам, касающимся улучшения качества социального обслуживания населения.

Работа проводится серьезная, требующая глубокого анализа и рассмотрения различных возможных ситуаций и вопросов, проблем.

Сейчас

В сентябре 2019-го Светлана Прыемко возглавила Первомайскую районную организацию Белорусского общества Красного Креста. И здесь главной задачей было оказание помощи нуждающимся. В апреле текущего года жизнь вновь сделала очередной крен

– Светлана Николаевна вернулась в родное образование, возглавив государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска». Как признается руководитель, замечательно работать с творческими сотрудниками, с талантливыми ребятами и молодыми людьми.

И хотя нельзя назвать эту работу простой, «чувство удовлетворения от результатов получаешь колоссальное».

Общественная деятельность

Прыемко была депутатом Могилевского областного Совета депутатов 27-го созыва по Жуковскому избирательному округу No8. Сейчас является депутатом Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва по Чеховскому избирательному округу №27.

Народный избранник

Как депутат Светлана Николаевна анализирует проблемы, с которыми к ней обращаются избиратели. Есть вопросы, которые решаются практически на месте: достаточно проконсультировать человека, в какую службу или организацию ему следует обратиться, чтобы разобраться с затруднением, или дать номера телефонов лиц, которые могут оказать помощь или содействие.

Из многих проблемных ситуаций удается выйти благодаря слаженной работе депутатского корпуса и заинтересованных служб, в частности, если дело касается жилищно-коммунального хозяйства, вопросов к которому, как правило, бывает немало (это и отсутствие освещения, и ремонт придомовых территорий и дорожный, и обустройство детских площадок...).

Депутат благодарна Людмиле Викторовне Дыба, директору КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска», и Елене Григорьевне Прищеп, ее заместителю по идеологической работе, которые выслушают, объяснят, помогут. Приходят бобруйчане и с просьбами содействовать в трудоустройстве, оформлении детей в дошкольные учреждения (обычно родители надеются, что сад будет в шаговой доступности с домом, но, к сожалению, не всегда представляется такая возможность, приходится подбирать другие наиболее удобные варианты), назначении опеки над недееспособными, оформлении в дома-интернаты...

Иногда бывает, что человек приходит на прием с одной проблемой, а в процессе беседы могут обсудить сопутствующие и даже совершенно другие вопросы. Главное: ни одно обращение не остается без внимания, ведь основная задача депутата – работа на благо людей, чтобы в их жизни было меньше проблем, а затруднения если и решались не в одночасье, то обязательно находили пути выхода. Именно поэтому не бывает случаев, чтобы пришедший с просьбой или непростым вопросом ушел недовольным.

Отмечает Светлана Николаевна, что доброй традицией стало участие народных избранников во всех городских мероприятиях, таких как субботники, благоустройство памятников, дворовых территорий, высаживание аллей и многое другое.