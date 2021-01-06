Чего ожидают делегаты от шестого Всебелорусского народного собрания?

Валентина Максимова, заведующий ГУО «Ясли-сад №6 г. Бобруйска»:

– Всебелорусское народное собрание будет способствовать утверждению курса стабильности, мира, благополучия, народного единения и консолидации белорусского общества. Ожидаю, что продолжится развитие социальной сферы, образования, в том числе дошкольного, что выбранные направления будут содействовать повышению авторитета педагогических работников, укреплению института семьи и брака. Убеждена, что так и будет.

Валерий Лебеденко, пенсионер:

– Само участие в масштабном народном форуме накладывает огромную ответственность. Граждане Республики Беларусь ожидают от нас принятия таких решений, от которых зависит стабильность в обществе. Нам надо более взвешенно относиться к исполнению своего долга, отбросив все разногласия. И помнить о том, что мы все вместе несем ответственность за успехи нашей страны. Кроме нас самих, наши проблемы никто не решит, поэтому настало время, когда разум общества должен быть выше амбиций.

Наталия Кизимова, главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3»:

– Думаю, шестое Всебелорусское народное собрание, на котором будут обсуждаться важнейшие вопросы дальнейшего развития страны, откроет новый этап в жизни общества. Символично, что этот форум будет проходить в Год народного единства. Основа сохранения суверенитета и укрепления безопаснос­ти, эффективного социально-экономического курса – наше желание жить в стабильно развивающейся стране. Для меня как представителя сферы здравоохранения важны сохранение, укрепление и охрана общественного здоровья. Поэтому, считаю, необходимо обеспечить стратегическое развитие системы здравоохранения через реализацию профилактических проектов, один из которых – «Будущее в настоящем» – воплощается в нашем городе. Здоровье народа – главная цель развития любого цивилизованного общества. Именно социальная ответственность, взаимодействие органов самоуправления и общественных организаций позволят сформировать здоровьесберегающую среду, прежде всего положительно влияющую на подрастающее поколение.

Василий Баранчук, директор иност­ранного частного производственного предприятия «Барро»:

– Ожидаю, что на Всебелорусском народном собрании прозвучат слова направления к духовности. Думаю, форум будет отправной точкой в изменении подхода государства к духовному воспитанию в обществе. И прежде всего – воспитанию молодежи в христианском духе и традициях белорусского народа.

Павел Шерснев, первый заместитель начальника отдела Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

– Хочется, чтобы на Всебелорусском собрании через делегатов были услышаны все житейские проблемы наших граждан, которые впоследствии нашли бы решение. Главная задача также – выработать стратегию и направления ­социально-экономического развития страны в будущем.

Маргарита Бушуева.