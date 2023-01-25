«Чебурашка» VS «Аватар»: кому отдает предпочтение бобруйский зритель

Шумиха вокруг «Чебурашки» не утихает: фильм собрал больше 5 миллиардов российских рублей в прокате, став рекордсменом не только в январе, но и за всю историю российского кино. На родине «Чебурашка» обогнал второго «Аватара», которого зрители ждали больше десяти лет. Бобруйский зритель оказался таким же непредсказуемым и, кажется, отдает предпочтение родному любителю апельсинов, нежели синему гуманоиду племени Нави.

Заместитель директора «Бобруйсккино» Алеся Федорова призналась, что за все время работы в организации не наблюдала такого ажиотажа, как на «Чебурашку»: «В кинотеатре «Мир» нельзя было купить билеты на сеанс».

Подытожим. «Аватар» с 30 декабря по 22 января собрал перед главными экранами города 10135 зрителей, а наш ушастый персонаж с 1 по 22 января – 10134 киномана.

– Думаю, что к завершению проката этих картин «перевесит» все же «Чебурашка», – считает Алеся Федорова.

О чем «Чебурашка»?

Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой. Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.

Помогать (и мешать!) ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения.

Что еще показывает и анонсирует «Бобруйсккино»?

В феврале администрация кинотеатров анонсирует показ «Человека-муравья и Осы» киностудии Marvel. Для тех же, кто отдает предпочтение российскому кинематографу, в кинотеатрах города проходят показы «Умки в кино». Следите за афишей.