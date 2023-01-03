«Чебурашка» стал самым кассовым среди российских фильмов, выходивших 1 января

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах России 1 января, за первые три дня проката он собрал более 837 миллионов российских рублей. Об этом свидетельствует информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах ЕАИС, пишет РИА Новости.

На сайте ЕАИС уточняется:

«День премьеры: 225 747 510 рублей. Общие сборы: 837 200 514 рублей».

Таким образом, «Чебурашка» занимает первое место среди российских фильмов, выходивших 1 января.

В фильме режиссера Дмитрия Дьяченко Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не игрушка. По сюжету главный герой оказался в небольшом приморском городе. В этот раз его другом стал не крокодил, а старик-садовник.

Как ранее отмечал режиссер, Чебурашку постарались сделать «максимально идеальным для маленьких и взрослых зрителей».