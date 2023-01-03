«Чебурашка» стал самым кассовым среди российских фильмов, выходивших 1 января
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Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах России 1 января, за первые три дня проката он собрал более 837 миллионов российских рублей. Об этом свидетельствует информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах ЕАИС, пишет РИА Новости.
На сайте ЕАИС уточняется:
«День премьеры: 225 747 510 рублей. Общие сборы: 837 200 514 рублей».
Таким образом, «Чебурашка» занимает первое место среди российских фильмов, выходивших 1 января.
В фильме режиссера Дмитрия Дьяченко Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не игрушка. По сюжету главный герой оказался в небольшом приморском городе. В этот раз его другом стал не крокодил, а старик-садовник.
Как ранее отмечал режиссер, Чебурашку постарались сделать «максимально идеальным для маленьких и взрослых зрителей».
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