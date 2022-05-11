Цены на овощи уже с этого месяца будут снижаться. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

С укреплением белорусского и российского рубля цены на овощи будут снижаться. "К тому же получим новый урожай. Овощи будут дешеветь, ведь сами будем производить больше овощей", - отметил министр.

По словам министра, март в вопросах цен на продукты был не самым простым месяцем. "Март был нестандартным месяцем, страдало, в принципе, все, не только цены на овощи и фрукты. И в марте мы почувствовали весь эффект от затруднения и удорожания логистики, закрытия границ, - отметил он. - Это все в комплексе повлияло на цену импортных товаров. Но для наших покупателей всегда был выбор: хочешь - покупай более дорогие импортные товары, хочешь - что было заложено в стабилизационные фонды. Сегодня все это есть в магазинах".

По сравнению с мартом, ситуация со стоимостью отдельных видов фруктов в корне изменилась в апреле. Алексей Богданов привел в пример цены на отдельные виды фруктов: стоимость цитрусовых снизилась на 8%, бананы упали в цене на 9%. А рост цен был связан с импортом товаров нового урожая.

В следующем сезоне, на 2022-2023 год, в Беларуси будут увеличены объемы закладки стабфондов. "Применим немного другой механизм, который позволит еще больше развернуть объем производимых овощей и фруктов, особенно популярного у нашего населения "борщевого набора", чтобы хватило до нового урожая. На 30-40% увеличим объемы закладки по ряду товарных групп. Мы провели углубленный анализ с учетом ситуации 2021 года и на основании этого сделаем корректировки по стабфондам", - отметил он.