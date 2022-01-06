Центр «Покрова» приглашает на премьеру Рождественской сказки «Звездный мальчик»
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Центр «Покрова» приглашает всех-всех-всех на премьеру Рождественской сказки «Звездный мальчик».
Премьера состоится 14 января в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. В театрализованном представлении принимают участие воспитанники театральной студии «Благовест» СПУ Центра «Покрова».
Начало спектакля в 18:00
Вход свободный.
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