C 10 октября вступают в силу изменения порядка приема наличных денежных средств

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/1 " с 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового оборудования при:

торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;

осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

осуществлении обучения несовершеннолетних;

оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

Для обеспечения требований законодательства в перечисленных выше случаях субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно:

приобрести кассовое оборудование - кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы;

заключить с республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" гражданско-правовой договор на регистрацию кассового оборудования (подключение кассового суммирующего аппарата в системе контроля кассового оборудования) и информационное обслуживание Пользователей.

При этом предварительно субъектам хозяйствования:

намеревающимся использовать кассовый суммирующий аппарат необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на его техническое обслуживание и ремонт;

намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, которым с 10 октября 2021 г. необходимо использовать кассовое оборудование, необходимо открыть такой счет в соответствии с требованиями пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 февраля 2000 г. № 82 "О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь".