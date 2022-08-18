БЖД проведет акцию «Дети и безопасность» с 22 августа по 4 сентября

Белорусская железная дорога проведет акцию "Дети и безопасность" с 22 августа по 4 сентября, сообщили в пресс-центре БЖД.

"Во всех отделениях Белорусской железной дороги усилят работу по предупреждению и профилактике детского травматизма. Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах", - рассказали в пресс-центре.

Дополнительно на вокзалах и в поездах граждан проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Также подросткам и их родителям напомнят о правилах поведения на железной дороге, в том числе и на родительских собраниях, которые пройдут перед 1 сентября в школах, расположенных в непосредственной близости от железной дороги.

С начала 2022 года на Белорусской железной дороге произошло 60 случаев непроизводственного травматизма. Пострадали 62 человека, из них 47 погибли. В том числе было травмировано 4 несовершеннолетних, двое из которых смертельно. 40% пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей, не ходите по железнодорожным путям, не переходите их в неустановленных местах. Также запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, кататься на кабинах и крышах моторвагонного подвижного состава и локомотивов, класть на пути посторонние предметы, бросать камни в движущийся подвижной состав, пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону. Соблюдение этих простых правил спасет жизнь вам и вашим близким", - подчеркнули в БЖД.