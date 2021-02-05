БЖД открыла продажу билетов на поезда в сообщении с Россией

Белорусская железная дорога открыла продажу билетов на поезда в сообщении с Россией, сообщили в пресс-центре БЖД.

В соответствии с решением правительства РФ с 00.00 часов 8 февраля 2021 года начинается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Беларусью и Россией.

На первоначальном этапе будет организовано курсирование фирменного скорого поезда "Беларусь" №2/1 Минск - Москва формирования Белорусской железной дороги с отправлением из Минска по четным, а из Москвы по нечетным дням.

Также с 9 февраля у скорого фирменного поезда "Янтарь" №30/29 Калининград - Москва формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") предусмотрена остановка на станции Минск-Пассажирский для посадки/высадки пассажиров.

Проезд на указанных поездах в сообщении Минск - Москва - Минск предусмотрен только для граждан Беларуси и России.

При следовании из Минска билеты на поезд №2/1 Минск - Москва можно приобрести до станций Смоленск, Вязьма и Москва Белорусская, в обратном направлении продажа проездных документов осуществляется до станций Вязьма, Смоленск, Минск-Пассажирский.

На поезд №30/29 Калининград - Москва реализация проездных документов организована только для проезда в сообщении Минск - Москва и обратно. При этом пассажиры могут приобрести билеты при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин, Москва Белорусская и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский.

В БЖД обращают внимание, что пассажиры, следующие в международном сообщении, должны иметь при себе оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненный не позднее трех суток до даты пересечения госграницы Беларуси (включая дату ее пересечения) методом полимеразной цепной реакции. В медицинском документе также должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата проведения и результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 (на белорусском, русском или английском языке). Кроме этого, пассажирам настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).