БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 июня
БелТА 62 0
Белорусская железная дорога утром 15 июня не будет продавать билеты через интернет.
В связи с проведением плановых технических работ в течение часа - с 9.00 до 10.00 - будут временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на поезда во всех видах сообщения в едином разделе "Услуги пассажирам" на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд".
Для покупки проездных документов в указанный период БЖД просит пассажиров обращаться в билетные кассы.
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