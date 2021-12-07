БЖД назначает дополнительные поезда в сообщении с Российской Федерацией

В период новогодних праздников Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда по маршруту Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

Поезд № 236 Минск – Москва отправится из Минска 29 декабря и 8 января в 18.22 и прибудет в Москву 30 декабря и 9 января соответственно в 5:54.

Поезд № 247 Москва – Минск отправится из Москвы 30 декабря и 9 января в 22.58 с прибытием в Минск 31 декабря и 10 января соответственно в 8:31.

Поезд № 250 Минск – Санкт-Петербург отправится из Минска 29 и 30 декабря, а также 1, 6 и 8 января в 19:15 с прибытием в Санкт-Петербург 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января соответственно в 9:20.

В обратном направлении поезд № 249 отправится из Санкт-Петербурга 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января в 14.26 с прибытием в Минск 31 декабря, а также 1, 3, 8 и 10 января в 5:08

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте pass.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).