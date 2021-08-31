БЖД начнет пробную эксплуатацию новых 5-вагонных электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса

Белорусская железная дорога с 6 сентября приступит к пробной эксплуатации с пассажирами трех новых современных пятивагонных электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса (ЭПМ) по маршруту Минск - Гомель. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

По информации пресс-центра, Белорусская железная дорога продолжает обновление парка моторвагонного подвижного состава. Так, новым моторвагонным подвижным составом ЭПМ будут следовать поезда №716/715 Минск - Гомель - Минск с отправлением из Минска в 7.08, из Гомеля - в 19.05 ежедневно, №739 Гомель - Минск с отправлением из Гомеля в 15.10 с понедельника по четверг, №747 Гомель - Минск с отправлением из Гомеля в 10.53 по пятницам и воскресеньям, №748 Минск - Гомель с отправлением из Минска в 14.57 с понедельника по пятницу и в воскресенье. В настоящее время перевозка пассажиров данными поездами осуществляется с использованием подвижного состава серии ЭПР, добавили в БЖД.

"Пятивагонные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ производства компании ЗАО "Штадлер Минск" соответствуют современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Базовой моделью для их разработки стали семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые курсируют по Белорусской железной дороге с августа 2016 года. Максимальная скорость новых пятивагонных электропоездов составляет 160 км/ч", - говорится в сообщении.

В салоне поезда предусмотрено 262 места для сидения первого и второго класса. В зоне первого класса (повышенной комфортности) расположено 16 мест. Здесь установлены комфортабельные кожаные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, и индивидуальными подлокотниками. Зона первого класса отделена стеклянной перегородкой. Также пассажирский салон этого класса оборудован кнопками вызова проводника. Предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды. В салонах второго класса установлены мягкие сиденья с подлокотниками по системе "3+2".

Также в поезде предусмотрены места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

В пресс-центре напомнили, что в 2019 году между Белорусской железной дорогой и компанией ЗАО "Штадлер Минск" был подписан контракт на поставку 10 современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ. В настоящее время на БЖД поступило уже три электропоезда, поставка остальных семи электропоездов запланирована на октябрь 2021 - апрель 2022 года.

Новый подвижной состав будет задействован на наиболее востребованных у пассажиров электрифицированных участках Белорусской железной дороги.

Сегодня на белорусской магистрали эксплуатируется 18 современных электропоездов производства швейцарской компании Stadler, которые курсируют по маршрутам городских, региональных и межрегиональных линий бизнес-класса.