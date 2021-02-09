БЖД на поезда в сообщении с Россией продала уже более 7,5 тыс. билетов

С момента открытия продажи проездных документов (4 февраля 2021 года) Белорусской железной дорогой на поезда в сообщении с Россией реализовано более 7,5 тыс. билетов, сообщили в пресс-центре БЖД.

Из них 74,6% или 5,6 тыс. проездных документов - на фирменный поезд "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва, формирования БЖД.

При этом поездом №2 Минск - Москва, который отправился из столицы Беларуси 8 февраля, перевезено 320 пассажиров, а на поезд №1 Москва - Минск отправлением из Москвы 9 февраля на данный момент реализовано 310 проездных документов.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам при приобретении проездных документов активнее использовать электронные каналы продаж: официальное мобильное приложение "БЧ.Мой поезд" и обновленный раздел "Услуги пассажирам" на сайте БЖД (pass.rw.by).

Продажа проездных документов на международные пассажирские поезда осуществляется за 60 суток до их отправления. К примеру, сегодня у пассажиров есть возможность приобрести билеты на поезда, курсирующие в сообщении с Россией, вплоть до 9 апреля.

БЖД напоминает, что на первоначальном этапе в сообщении Беларусь - Российская Федерация организовано курсирование фирменного поезда "Беларусь" №2/1 Минск - Москва, а также предусмотрена остановка на станции Минск-Пассажирский для посадки/высадки пассажиров фирменного поезда "Янтарь" №30/29 Калининград - Москва.

В настоящее время проезд в сообщении Минск - Москва - Минск возможен только для граждан Беларуси и России.

Актуальную информацию об организации движения международных пассажирских поездов, стоимости и порядке проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).