«Быть ответственным в строю, и на службе и в бою!»: в 147-м зенитном ракетном полку прошло торжественное построение, посвященное началу нового учебного года

В первый день зимы в Вооруженных Силах Республики Беларусь традиционно начинается новый учебный год. С торжественного построения новая страница боевой подготовки перевернута и в 147-м зенитном ракетном полку.

На торжественном построении, посвященном началу нового 2020/2021 учебного года, командир полка полковник Александр Галактионов выступил с напутственными словами о добросовестном изучении предметов боевой подготовки как в теории, так и на практике, поддержании воинской дисциплины на высоком уровне.

Особым гостем на мероприятии был почетный солдат воинской части полковник в отставке Анатолий Петрович Дубинский, который прошел путь от простого солдата до командира 147-й зенитной ракетной бригады. Он пожелал добросовестно учиться предметам боевой подготовки, указав, что нет мелочей в постоянном самосовершенствовании и развитии.