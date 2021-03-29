Будьте осторожны! Пожароопасный период начался

Палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию.

Огонь на приусадебном участке или просто вблизи строений может запросто стать причиной возгорания и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт. Разбушевавшееся пламя трудно остановить и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара граждане. Работникам МЧС известны случаи не только когда на глазах виновников огонь перекидывался на постройки, но и когда из-за палов гибли люди.

Для того, чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации: