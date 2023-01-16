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Будете ли вы нырять в прорубь на Крещение?

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Будете ли вы нырять в прорубь на Крещение?

Великий православный праздник Крещение Господне празднуется ежегодно 19 января. Важным символом этого дня считается вода. Наши предки считали, что она становится животворной и каждый, кто в ней искупается - исцелится.

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