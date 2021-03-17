БРСМ реализует патриотический проект “Сестры Хатыни”

Белорусский республиканский союз молодежи реализует в Год народного единства патриотический проект "Сестры Хатыни", сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Одна из важнейших задач для нас, молодых, не допустить фальсификации истории Великой Победы, отстоять и сохранить историческую правду. Эта задача как никогда актуальна сегодня, когда "доброжелатели" нашей страны пытаются насаждать нам свои ценности, перечеркивая подвиг советского народа. К сожалению, история их ничему не научила. А кое-кто из наших соседей открыто занимается вандализмом и продолжает демонтировать памятники воинам-освободителям, - подчеркнул Александр Прохоров. - Приближается скорбная дата хатынской трагедии. Молодежь инициировала навести порядок на мемориалах памяти сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны. Именно на это направлен наш патриотический проект "Сестры Хатыни".

По его словам, только до 22 марта активисты БРСМ благоустроят более 120 объектов воинской славы, в том числе территории сожженных деревень. "Ребята будут трудиться во всех уголках Беларуси. Объектом молодежной заботы станут более 120 памятников, мемориалов, обелисков, воинских захоронений. К примеру, волонтеры БРСМ приведут в порядок территорию сожженных в годы войны деревень Коренево (Бешенковичский район), Лобецкие (Браславский район), мемориального комплекса сожженным деревням в деревне Асташево (Лиозненский район), памятника сожженным деревням в Пружанах, памятника жителям сожженной деревни Ворони (Столинский район), братскую могилу погибшим землякам деревень Трахимовичи, Городки, Большая Воля, Дубровка (Дятловский район), мемориальный комплекс "Место сожженной деревни Любча" (Новогрудский район) и других", - рассказал второй секретарь ЦК БРСМ.

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Сохранению исторической памяти посвящена ежегодная масштабная акция "Цветы Великой Победы", инициированная молодежной организацией в 2015 году, которая стала символом преемственности поколения победителей и молодых современников.