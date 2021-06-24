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Общество

БРСМ провел акцию «Разам з бацькамі» в рамках недели молодежи

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БРСМ провел акцию «Разам з бацькамі» в рамках недели молодежи

Каждый день посвящен определенной тематике. У подрастающего поколения есть возможность проявить себя в различных сферах. Накануне в рамках акции «Разам з бацькамі» представители БРСМ, родители и волонтеры "Доброго сердца" проводят ремонт детских площадок, дворов, подъездов и мест отдыха при поддержке ЖКХ. В Бобруйске к полезной инициативе подключился 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк.

Уже в пятницу пройдет акция «За дело». Марафет ребята наведут в парке культуры и отдыха. В субботу парни и девушки отметят День молодежи – будут работать тематические площадки. В воскресенье активисты отправятся в Могилев.

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