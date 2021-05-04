БРСМ приглашает молодежь принять участие в патриотическом конкурсе “Мы помним”

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне БРСМ объявляет о начале республиканского патриотического конкурса "Мы помним", сообщила официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

"Мы приглашаем молодежь принять участие в новом творческом проекте в четырех номинациях: "Вокал", "Художественное слово", "Современные авторы", "Тренды TikTok". Проект направлен прежде всего на приобщение подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны через направления культуры и искусства, а также поддержку молодых талантливых авторов и исполнителей. Каждая из номинаций предполагает изготовление ребятами видеороликов военно-патриотической и героической тематики: о Великой Отечественной войне, мире, нашей стране, - рассказала Наталья Столпинская. - Так, в номинации "Вокал" ребятам предложено подготовить видеоролики с исполнением ими композиций, соответствующих заявленной тематике. Это может быль сольное пение или коллективное. В номинации "Художественное слово" мы ожидаем видеоконтент со стихотворениями или отрывками из произведений. В номинации "Современные авторы" должны прозвучать авторские произведения - музыкальные композиции, стихи, проза".

Конкурс пройдет с 5 мая по 15 июня в два этапа: отборочный тур и онлайн-голосование. Заявки от участников принимаются до 8 июня. Первый отборочный тур состоится с 9 по 11 июня. Оргкомитет определит по 10 лучших работ в каждой номинации.

"С 11 по 15 июня в центральных официальных пабликах БРСМ состоится онлайн-голосование, в ходе которого победителей определят интернет-пользователи. В номинации "Тренды TikTok" победитель станет известен уже в первом туре. Для участия в ней в оргкомитет необходимо предоставить видеоролик, опубликованный с 5 мая по 8 июня в сервисе TikTok (с указанием хештегов #мыпомним, #БеларусьПомнит, #Беларусь), популяризирующий подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне", - добавила представитель ЦК БРСМ.

Творческий конкурс "Мы помним" станет составной частью многоступенчатого республиканского проекта БРСМ "Цветы Великой Победы". В этой связи важным условием является наличие у участников конкурса символа проекта - красно-зеленой ленточки с яблоневым цветом. Победители конкурса будут приглашены для участия в масштабной республиканской патриотической акции 22 июня.