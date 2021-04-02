БРСМ презентовал брошь с элементами национального флага Беларуси

"Белорусский республиканский союз молодежи в рамках патриотической акции "Роднае - народнае" презентовал брошь ручной работы в форме сердца с элементами Государственного флага Беларуси", - сообщил первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Владимир Павловский.

"Подключиться к нашему проекту "Роднае - народнае" и привнести в него свои идеи может каждый. Как пример - молодой ремесленник Диана Шмойлова, автор нового модного аксессуара - броши в форме стилизованного сердца с колористикой национальной символики, которую мы презентовали участникам молодежной диалоговой площадки", - рассказал Владимир Павловский.

По словам молодежного лидера данное украшение привлекает внимание общественности к государственным символам Беларуси. " Нам нужно более уважительно относится к государственным символам, и не стесняется демонстрировать свою позицию. Мы надеемся, что подобные аксесуары войдут в моду и найдут отклик у каждого, кто искренне любит нашу синеокую Беларусь. Ведь весьма символично это украшение отражает любовь к стране, которая живет в сердце у каждого белоруса", - подчеркнул Владимир Павловский.

Патриотическая акция "Роднае - народнае" стартовала в Год народного единства по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи в феврале 2021 года. Проект направлен на популяризацию государственной символики.