БРСМ и БРПО дали старт республиканскому проекту «Письмо Герою Великой Победы»

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская пионерская республиканская организация объявили о старте патриотического проекта "Письмо Герою Великой Победы", сообщил официальный представитель Центрального комитета БРСМ Владислав Дубицкий.

"Совместно с БРПО запустили сегодня на полях XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи республиканский патриотический проект "Письмо Герою Великой Победы". Мы пригласили учащихся школ, гимназий и лицеев, профессионально-технического образования, студентов учреждений высшего образования, представителей общественных организаций и движений накануне Дня Победы и Дня Независимости написать письмо из настоящего в прошлое - на фронт своему родственнику, участнику Великой Отечественной войны. Затем сложить его в знаменитый треугольник и передать в первичную организацию БРСМ школы, вуза, предприятия либо организации", - рассказал Владислав Дубицкий.

Все письма-треугольники будут аккумулированы в районных, городских и областных комитетах, где на конкурсной основе пройдет отбор лучших творческих работ. "Лучшие творческие работы молодежи передадут в Центральный комитет БРСМ, а затем в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Отмечу, что "Письмо Герою Великой Победы" - составная часть большого республиканского проекта "Цветы Великой Победы", - добавил представитель ЦК БРСМ.

Сегодня на выставке на интерактивном стенде Белорусский республиканский союз молодежи презентовал одно из самых популярных направлений деятельности в молодежной среде - студотрядовское движение. Большой интерес у посетителей вызвал республиканский проект "Цветы Великой Победы", символом которого является красно-зеленая ленточка в сочетании с яблоневым цветом.