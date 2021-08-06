Бронзовый призер Токио Ванесса Колодинская: “Сейчас для меня это высокая награда”

"Очень грустно, Очень обидно было вчера. На долю секунды потеряла вчера концентрацию с китаянкой. Но я рада стоять на пьедестале. На Олимпиаде в Лондоне я была ещё молодым спортсменом, в Рио я не смогла отобраться. Сейчас для меня это высокая награда. Но есть разочарование. Потому что была близка к большему. Сейчас я до сих пор не верю. Возможно, стоит проявить себя и в Париже, но я не готова об этом говорить. Все писали мне, даже в Австралии у меня брат, тоже поддерживал. Сын мой вчера был расстроен, что мама проиграла.

Олимпиада без зрителей прошла для меня спокойнее. Мне это даже помогло сконцентрироваться. Вчерашняя схватка, конечно, подкосила. Сегодня поспала 2 часа. Хотела бы разделить эту победу с моей мамой, её, к сожалению, нет уже в живых", - сказала Ванесса Колодинская после своего бронзового успеха в Токио.