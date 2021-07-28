Британские пловцы выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио
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Британские пловцы выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победители, Том Дин, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс и Дункан Скотт, показали итоговое время 6 мин. 58,58 сек.
Второе место у россиян Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка - 7 мин. 01,81 сек.
Бронзовые медали достались квартету из Австралии Александру Грэму, Кайлу Чалмерсу, Заку Инсерти и Томасу Нейлу - 7 мин. 01,84 сек.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.
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