БПЦ запустила творческий семейный проект к 1030-летию православия на белорусских землях

В Беларуси объявили семейный творческий проект "Летний монастырь вместе", приуроченный к 1030-летию православия на Беларуси, которое отмечается в этом году, в БПЦ.

Участники с 27 июля по 22 августа должны будут выполнить два задания. Во-первых, предлагается создать композиционный сюжет из монастырской жизни, используя для этого пластилин, бумагу, картон, глину, пластмассу, дерево, природные материалы и др. Дополнительным заданием станет паломничество в два монастыря, где следует сделать общие семейные фото.

Чтобы стать участником проекта, необходимо в ступить в сообщество в Вайбере "Летний монастырь вместе" (для тех, кто не состоит в сообществе "Музыкальный фестиваль вместе"). Здесь будет размещаться дополнительная информация об условиях участия в конкурсе, а также присланные на конкурс работы и фотографии, интересные материалы о святых лаврах и монастырях, о преподобных, в подвиге монашеском просиявших, поучения старцев.

Все участники проекта получат почтовые посылки с дипломами и подарками: Евангелие от Марка на четырех языках (греческом, церковнославянском, русском и белорусском) и "Православное лото". А те, кто посетит монастыри и вышлет фотографии, получат подарки от трех монастырей: Свято-Успенского Жировичского ставропигиального монастыря, Спасо-Евфросиниевского Полоцкого ставропигиального монастыря и Свято-Благовещенского Ляденского монастыря.

Будет и дополнительная номинация. Десять лучших, по мнению организаторов, работ (сюжеты монастырской жизни) дополнительно наградят подарочной коробкой "Православные настольные игры" с 16 игровыми полями.

Инициаторы и организаторы проекта - Синодальный миссионерский отдел Белорусской православной церкви и Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Покров".