Борисовский комбинат хлебопродуктов выпустил импортозамещающую муку для пиццы

Борисовский комбинат хлебопродуктов разработал альтернативу импортной муке для пиццы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В связи с санкциями от западных стран многие белорусские рестораторы оказались в сложном положении. Среди них сеть пиццерий столкнулась с проблемой поставки важного элемента основного блюда - муки, качественные характеристики которой должны соответствовать строгим правилам франшизы. Поэтому Ассоциация рестораторов Беларуси обратилась в МАРТ с просьбой помочь разобраться в этой ситуации и найти отечественных производителей, которые смогли бы заместить импортируемый продукт", - рассказали в пресс-службе.

За разработку муки нужного качества взялся Борисовский комбинат хлебопродуктов. Директор предприятия Владимир Миранович отметил, что специалисты в кратчайшие сроки разработали технологию и подобрали необходимое сырье под специальные требования заказчика. "Для этого была переработана особая помольная партия пшеницы, выращенная в южных районах Минской области, что позволило получить пшеничную муку высшего сорта с требуемым содержанием клейковины и показателем белизны. Также были учтены требования международного стандарта по водопоглотительной и газообразующей способности муки, которые для производства пиццы должны быть достаточно высокими", - рассказал он.

С комбинатом заключен контракт и начаты поставки муки, которая соответствует необходимым мировым стандартам для производства пиццы.