Борьба со стихией: Владимир Черных. Цикл о заслуженных спасателях Могилевщины

Подполковник Черных прошел путь от рядового бойца до начальника ОВПО-14. Не хватал звезд, достигал роста упорным трудом, конкретными делами, личным примером и ответственностью за порученное дело. А начинал нелегкую службу в апреле 1972 года пожарным военизированной пожарной части № 9 по охране Могилевского объединения «Химволокно». Постигал дело быстро, уже через месяц стал помощником инструктора.

Настойчиво повышал знания, учился в Минске в школе по подготовке младших специалистов пожарной службы, где полгода совершенствовался. В наш город приехал в 1973 году, работал сначала в должности начальника караула военизированной пожарной части № 10 по охране Белорусского шинного комбината. В ноябре того же года Владимиру Черных было присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы.

Совершенствовался и дальше, на месте не стоял. Без отрыва от службы в 1978 году окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР, а в 1990 году – Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова.

Осенью 1977 года были созданы военизированная пожарная часть № 18 и отряд военизированной пожарной охраны № 5 по охране ПО «Бобруйскшина». Начальником ВПЧ-18 стал Владимир Александрович Черных.

Новую страницу вписал в свою профильную биографию Владимир Александрович в 1986 году. Он был назначен начальником отряда военизированной пожарной охраны № 14 города Бобруйска – начальником гарнизона пожарной охраны нашего города. Под его руководством осуществлялась комплектация продовольствия, техники и сводных отрядов из пожарных-добровольцев, которые направлялись в 1986 году в Брагинский район для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При нем было начато строительство ПАСЧ-2 и здания отряда военизированной пожарной охраны № 14 по улице Гагарина, 46.

На ответственном посту Черных находился до 1989 года. Затем работал оперативным дежурным, заместителем начальника отряда военизированной пожарной охраны № 14 по работе с личным составом. В настоящее время Владимир Александрович на заслуженном отдыхе, но не порывает связь с коллективом, является общественным активистом.

27 марта Владимир Александрович Черных отметил 70-летний юбилей.