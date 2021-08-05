Борьба над сеткой: в Бобруйске прошел чемпионат БФСО “Динамо” по волейболу

В Бобруйске прошел чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по волейболу.

На три дня спортивный зал государственного учреждения «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб» превратился в место волейбольных баталий.

В соревнованиях принимали участие 7 команд: Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, Бобруйского отдела Департамента охраны, Исправительной колонии №2, Воспитательной колонии №2, Следственного изолятора №5, УВД Бобруйского горисполкома и Бобруйского МО Следственного комитета.

В первые два дня соревнований определились по две сильнейшие команды в двух группах. Так в группе «А» первое и второе места заняли команды Бобруйского ГРОЧС и Бобруйского ОДО, соответственно. В группе «Б» лидером оказалась команда УВД Бобруйского горисполкома, второе место заняла команда Следственного изолятора №5. Данные команды и боролись за право обладания кубком.

По итогам трех дней выступления команд третье место завоевала команда УВД Бобруйского горисполкома, серебро у команды Бобруйского отдела Департамента охраны, чемпионы соревнования — команда работников Бобруйского ГРОЧС.

По информации Бобруйского ОДО