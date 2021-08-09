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“Большой разговор с Президентом” – прямая трансляция

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“Большой разговор с Президентом” – прямая трансляция
"Большой разговор с Президентом" - глава государства Александр Лукашенко 9 августа встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.
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