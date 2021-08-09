“Большой разговор с Президентом” – прямая трансляция
64 0
"Большой разговор с Президентом" - глава государства Александр Лукашенко 9 августа встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.
Читайте
также
также
-
Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
-
Дожди и грозы. Погода на 10 августа
-
В Беларуси за выходные в ДТП погибли четверо человек
-
Лукашенко: сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле
-
За выходные в Бобруйске произошло 2 пожара
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости