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Общество

“Большой разговор с Президентом” – Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

belta.by 114 0

“Большой разговор с Президентом” – Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

«Большой разговор с Президентом» состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Мероприятие состоится во Дворце Независимости, начало в 11.00. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек.

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