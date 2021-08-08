“Большой разговор с Президентом” – Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

«Большой разговор с Президентом» состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Мероприятие состоится во Дворце Независимости, начало в 11.00. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек.