“Большой разговор с Президентом” – Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
belta.by 114 0
«Большой разговор с Президентом» состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Мероприятие состоится во Дворце Независимости, начало в 11.00. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек.
также
-
“Большой разговор с Президентом” – Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
-
Прошла благотворительная акция «Подготовим детей к школе», посвященная памяти почетного гражданина Бобруйска Леонида Рубинштейна
-
Ирина Курочкина решила перечислить благотворительные Br15тыс. областному комплексному центру олимпийского резерва
-
Работников строительной отрасли Бобруйска поздравили с профессиональным праздником
-
Президент Беларуси встретился с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой